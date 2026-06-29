¡Aparece Havertz! Alemania empata ante Paraguay y revive en el Mundial 2026

¡Llegó la reacción alemana! 🇩🇪⚽ Kai Havertz aprovechó su oportunidad frente al arco para marcar el 1-1 de Alemania ante Paraguay en un vibrante duelo de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después del gol de Julio Enciso para la Albirroja, los germanos respondieron y volvieron a meterse de lleno en la pelea por el boleto a la siguiente ronda.

