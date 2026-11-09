Temporada 2026 NBA: Horario y dónde VER en VIVO los partidos de HOY lunes 9 de noviembre

Una nueva semana ha comenzado y, con ello, la posibilidad para que los fanáticos de la máxima categoría del baloncesto profesional disfruten de una nueva jornada correspondiente a la temporada 2026 de la NBA, misma que ha sorprendido a propios y extraños hasta el momento.

Será durante este lunes 9 de noviembre cuando la NBA presente ocho compromisos que acaparán gran parte del horario nocturno al interior del país. Por tal motivo, en los próximos párrafos conocerás los duelos de este día, así como sus respectivos horarios para la República Mexicana.

¿A qué hora son los juegos de hoy en la NBA 2026?

Hawks vs Lakers | 6 de la tarde.

Pistons vs Wizards | 6 de la tarde.

Hornets vs Cavaliers | 6 de la tarde.

Raptors vs Grizzlies | 6:30 de la tarde.

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Mavericks vs Pacers | 7 de la noche.

Rockers vs Nuggets | 7:30 de la noche.

Suns vs Spurs | 8 de la noche.

Warriors vs Pelicans | 9 de la noche.

STEPH DROPS 41, WARRIORS WIN 7TH IN A ROW! HE TIES OSCAR ROBERTSON FOR THE 8TH-MOST 40-POINT GAMES IN NBA HISTORY 🤯 https://t.co/PjiI7QFI3i — NBA (@NBA) November 8, 2026

¿Quién es el mejor jugador de la temporada 2026 de la NBA hasta ahora?

A pesar de que los expertos consideraban que el jugador de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, pelearía por ser el MVP de la temporada 2026 de la NBA gracias al gran rendimiento que había mostrado anteriormente, la realidad es que hay otro jugador que ha destacado mucho más hasta ahora.

Se trata de Luka Doncic, jugador que forma parte de los Lakers de Los Ángeles y que ha tenido un inicio de temporada por demás espectacular no solo por el sentido de liderazgo que tiene para con su grupo, sino porque ha comenzado a dominar las tablas de puntos por partido y, además, también registra una gran cantidad de triples, por lo que podría ser el mejor de la NBA si mantiene este nivel.