OFICIAL: El mexicano Karim López es elegido por los Pistons en el Draft de la NBA 2026 y es cambiado hacia los Grizzlies

El basquetbol mexicano ha despertado hoy con una noticia que marca un antes y un después en su historia. Karim López, el talentoso alero de 19 años nacido en Hermosillo, Sonora, ha visto cristalizado el objetivo que se planteó desde su infancia: ser seleccionado en el Draft de la NBA. En una noche cargada de emociones en el Barclays Center de Nueva York, el nombre de López resonó con fuerza al ser elegido por los Detroit Pistons, en el pick 21 un movimiento que no solo cambia su vida, sino que eleva las expectativas de toda una nación.

Sin embargo, en cuanto fue anunciada su elección se informó que la elección vendría con un cambio por lo que el equipo al que realmente llegaría sería los Memphies Grizzlies, Karim López será compañero de Ja Morant.

Un camino de formación internacional

El camino de Karim hacia este momento ha sido tan atípico como inspirador. Desde su salida de México a los 14 años para formarse en el Joventut de Badalona en España, hasta su consolidación como una pieza clave en el programa Next Stars de los New Zealand Breakers en Australia, López ha demostrado una madurez impropia para su edad. Durante la reciente temporada, sus números —promediando casi 12 puntos y 6 rebotes por partido— y su capacidad defensiva lo colocaron en el radar de todas las franquicias.

El impacto histórico de la elección

La incertidumbre de las semanas previas, marcada por entrenamientos privados y una enorme carga de ansiedad, finalmente dio paso a la gloria. Al ponerse la gorra de los Pistons, Karim López se convierte oficialmente en el primer jugador nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA.