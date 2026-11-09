La frase de LeBron James que lo llevó a la cima de la NBA pese a su infancia: “Tal vez mi dolor fue mi motivación”

LeBron James es considerado, por muchos expertos, una de las personalidades más importantes en la historia de la NBA y, por tal motivo, del deporte en general. Por tal motivo, su éxito es aún mayor si se considera que cosechó mucho dinero pese a la terrible infancia que vivió.

LeBron James es uno de los numerosos ejemplos de atletas que lograron destacar y que hoy dominan sus respectivas disciplinas a pesar del complicado pasado que tuvieron que lidiar. De hecho, existe una frase dicha por el King que podría sonar muy sencilla, pero que refleja la resiliencia que lo caracteriza.

¿Cuál es la frase de LeBron James que habla de su triste infancia?

Fue hace unos años cuando LeBron James compartió una frase, ya como figura y leyenda de la NBA, en donde refleja todo lo que tuvo que lidiar y superar para estar en los planos mayores. Cabe mencionar que el Rey creció en Ohio a través de una marcada y notoria pobreza extrema, así como la ausencia de un padre en su vida.

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En ese sentido, existe una frase que engloba todo lo que vivió en su niñez y cómo transformó esta situación en lo que es hoy en día: “Es posible que mi dolor fuera mi motivación”.

Básicamente, con esta frase LeBron James intenta explicar que los distintos retos que tuvo que superar, entre ellos el haber tenido una madre adolescente (16 años de edad), una vida llena de pobreza extrema y la ausencia de situaciones básicas como la educación, así como un ambiente por demás extremo a las afueras de su residencia, fueron valiosos en su personalidad actual y en cómo observa la vida hoy en día.

¿Cuál fue el punto de inflexión en la vida de LeBron James?

Sin duda alguna, el hecho que cambió por completo la vida de James fue cuando tuvo que vivir con la familia de Frank Walker cuando apenas tenía 9 años. Esta decisión no solo lo acercó a un hogar mucho más tranquilo y estable, sino que lo introdujo directamente al mundo deportivo.