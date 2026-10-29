Esta es la DURA razón por la que Karim López NO ha debutado con los Memphis Grizzlies en la NBA

La paciencia se está acabando alrededor del aficionado mexicano que quiere ver a Karim López debutando con los Memphis. Además, el equipo anunció de un golpe en la rodilla, sin embargo ya van varios días de este mensaje. Ante la falta de información, se está a la expectativa de si este 29 de octubre tendrá su ansiado estreno en las duelas de la NBA ante los Trail Blazers. Esto se sabe del nacido en Sonora.

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¿Por qué Karim López no ha debutado en la NBA?

La situación contiene un par de elementos claves para no concretarse el debut de Karim López en la NBA. El primero fue una simple y llana decisión técnica de no darle minutos en los primeros dos partidos de la temporada. Pese a que los Memphis Grizzlies hicieron de manera espectacular su trabajo, el mexicano no saltó a la duela.

Mientras que en un segundo aspecto, se presentó un golpe en la rodilla del cual el sonorense se está recuperando. Esta es la causa anunciada por el equipo para que Karim Hiram no haya estado ni siquiera en la banca en los dos últimos encuentros de la campaña 2026-27. Sin embargo, no hay actualización del estado físico del mexicano.

La buena noticia es que los reportes desde los Estados Unidos indican un golpe-contusión que no representaría un problema mayor. Sin embargo, tal como se indicó, no hay actualización de Karim López. Aunque se sabía que sería un proceso “complicado”, algunos ya empiezan a dudar de todo lo que pasa con el primer nacido en México en ser elegido en la Primera Ronda del Draft de la liga estadounidense de basquetbol.

¿Cuándo podría ocurrir el debut de Karim López en la NBA?

Este jueves 29 de octubre, Memphis defenderá su invicto (4-0) cuando visite a los también imbatidos Blazers (3-0). Entonces será cuestión de esperar que Karim López salga a la banca. Y en una segunda instancia, que Tuomas Lisalo le de oportunidad de saltar a la duela.

Los siguientes juegos de los Memphis Grizzlies serían estos: