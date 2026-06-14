¡APARECE KATIA ITZEL Y HACE HISTORIA! La árbitra mexicana brilla en el Mundial 2026
La árbitra mexicana Katia Itzel volvió a poner el nombre de México en lo más alto al aparecer en el duelo entre Países Bajos y Japón. Su participación marca otro momento histórico para el arbitraje mexicano en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Orgullo mexicano en la Copa Mundial de la FIFA 2026! Katia Itzel hizo historia al formar parte del encuentro entre Países Bajos y Japón, consolidándose como una de las figuras más destacadas del arbitraje internacional.