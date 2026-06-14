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¡APARECE KATIA ITZEL Y HACE HISTORIA! La árbitra mexicana brilla en el Mundial 2026

La árbitra mexicana Katia Itzel volvió a poner el nombre de México en lo más alto al aparecer en el duelo entre Países Bajos y Japón. Su participación marca otro momento histórico para el arbitraje mexicano en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por: Azteca Deportes

Orgullo mexicano en la Copa Mundial de la FIFA 2026! Katia Itzel hizo historia al formar parte del encuentro entre Países Bajos y Japón, consolidándose como una de las figuras más destacadas del arbitraje internacional.

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