🔥 ¡IMPACTANTE! Katy Perry desata la locura en la inauguración del Mundial 2026 durante el Estados Unidos vs Paraguay
La estrella mundial Katy Perry robó reflectores con una presentación llena de energía, efectos visuales impresionantes y un ambiente electrizante antes del duelo entre Estados Unidos y Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¡Un espectáculo que hizo vibrar al estadio entero!
Katy Perry protagonizó uno de los momentos más memorables de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con un show espectacular cargado de luces, música, efectos visuales y toda la energía que la caracteriza, la cantante estadounidense puso a vibrar a miles de aficionados antes del esperado encuentro entre Estados Unidos y Paraguay.