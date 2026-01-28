Entrenó con su nuevo equipo, pero antes de firmar otro le convenció y huyó de las instalaciones

El periodismo de las negociaciones es uno que ha vivido una transformación con el tema de las redes sociales. Antes todo era más misterioso, sin embargo hoy las bombas están a un clic de distancia. Por ello, este cambio sorprendió a todos, por lo que ni siquiera dio tiempo de anunciarlo. Kevin López ya había entrenado con sus compañeros y al final… huyó para firmar con otro club. La situación se puso realmente polémica.

¿Por qué Kevin López huyó de la ciudad de Santa Fe?

Esta historia se instala en las divisiones inferiores del máximo circuito argentino. A nada de iniciar el torneo del 2026, este mediocampista tenía todo para firmar con Colón… pero de último momento cambió de opinión. Según los reportes locales, el futbolista llegó e incluso se instaló en un hotel para esperar el cierre de su traspaso. El acuerdo ya estaba casi cerrado pero al final una llamada estropeó todo.

El periodista Adriel Driussi indicó que el futbolista conoció a sus compañeros, al cuerpo técnico y participó de una sesión de entrenamiento. Ante eso, se regresaría al hotel y después iría con los directivos para firmar contrato. Sin embargo, el Instituto Atlético Central Córdoba lo contactó y le ofreció algo que intentó renegociar con Colón… para después huir de la ciudad por no llegar a un nuevo contrato con quien ya estaba a punto de firmar.

Es decir, como historia de película, el fichaje se cayó de último momento. Ante ese tipo de circunstancias, bien dicen que el traspaso de futbolista no es oficial hasta que no se imprime la tinta en el papel. Ya todos daban por hecho la incorporación de este hombre para la Primera Nacional… sin embargo jugará en la máxima categoría del balompié argentino.

¿Quién es Kevin López, futbolista que huyó de Santa Fe?

Con 24 años, el todavía joven mediocampista nacido en Córdoba ha recorrido varios sitios en su carrera. Su ficha pertenece a Independiente y viene de un préstamo con Atlético Tucumán. Parecía que su siguiente parada sería Colón… pero a falta de firma llegaría al Instituto ACC. Su ficha es bastante valiosa, pues ha tenido diferentes experiencias dentro del balompié local, lo que le da valía de comprobado. La buena noticia para él, es que seguirá su carrera en el futbol de máxima categoría en Argentina.