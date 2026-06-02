No confiaban en él por jugar en Segunda División, pero HOY triunfa en Europa y juega su segundo Mundial

Se dice que jugar en la selección es para los mejores, por lo que un futbolista de segunda división no figura entre los de más alta calidad. Sin embargo, Kevin Rodríguez así se plantó en una Copa del Mundo, situación que lo catapultó a Europa y hoy lo tiene a nada de jugar su segundo Mundial. Nadie creía en él y hoy es referente de Ecuador. Así se dio la vida del nacido en Ibarra.

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¿Por qué Kevin Rodríguez llegó a Europa?

Probablemente la historia de este hombre fue la más inverosímil del Mundial pasado, pues con 22 años se coló a la lista de Gustavo Alfaro, quien lo convocó desde un club de la segunda división de Ecuador. Llevaba 10 años buscando la oportunidad de dar el paso a la máxima categoría del país… y fue solo hasta que después de Qatar 2022 confiaron en él.

Forjado y haciendo toda su vida futbolística en el Imbabura SC, concretó el sueño de jugar para el Independiente del Valle en 2023 y prácticamente de inmediato fichar para el Union Saint-Gilloise a mitades de ese mismo año. Todo evidentemente catapultado por jugar el Mundial a finales de 2022.

Su llegada a Europa se concretó hacia Bélgica, país donde los ecuatorianos han encontrado oportunidades en los años recientes. Kevin se instaló entre las titularidades de su club y hoy se coloca como un referente total en la delantera del equipo nacional. Ante eso, su historia recuerda algo sumamente extraordinario que es difícil de ver en el futbol internacional.

¿Cuál es el presente de Kevin Rodríguez en Europa?

El rendimiento general del joven indica un proceso donde puede presumir de ser siempre utilizado. Al momento acumula 107 partidos, 19 goles, 8 asistencias y más de 4700 minutos en lo que ya es una excelente carrera en Europa. Ahora, la mentalidad está puesta con el combinado nacional, donde espera tener más minutos que los obtenidos en Qatar. En dicho torneo jugó el agregado en el debut contra los anfitriones, también entró en el agregado contra Países Bajos y se quedó sin minutos ante Senegal.