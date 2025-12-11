El argentino que podría SORPRENDER y dejar en shock a todos en el UFC

A los 23 años, Kevin Vallejo se ha convertido en uno de los nombres que más ilusión generan en la comunidad latina dentro de la UFC. El peleador argentino llega al fin de semana con una misión clara: dar el gran salto UFC, derrotar a un veterano peligroso como Giga Chikadze y demostrar que su ascenso no es casualidad.

En un 2025 perfecto, con tres victorias en tres peleas, Vallejo se ha ganado el respeto del público y de la compañía. Y en un evento coestelar, buscará dar el paso que podría acercarlo al Top 15 de la categoría.

Vallejo y la pelea que puede cambiar su carrera en la UFC

El argentino acepta que Chikadze no era el rival originalmente planeado, pero lo toma como una validación:

“Si UFC me propone enfrentar a alguien como Giga es porque creen en mí”, explicó. Para Kevin Vallejo, la pelea no solo es una prueba deportiva, sino un mensaje: Argentina tiene talento y está listo para competir al más alto nivel.

Pese a las lesiones que han frenado al georgiano, Vallejo no se confía: “Sigue siendo un peligro. Tiene 37 años, pero eso no quita su experiencia y su nivel. Estamos listos para todo”, aseguró con madurez.

Su 2025 ha sido más que positivo. Nuevas victorias, un contrato renovado y estabilidad para su familia. Pero sobre todo, una evolución constante en un deporte en el que —como él mismo dice— “quien se queda estancado pierde”.

La nueva ola argentina y el sueño del Top 15

Kevin Vallejo forma parte de una nueva generación de talentos jóvenes que está renovando la UFC. Con la posible salida de veteranos históricos como Volkanovski, se abre una ventana inmejorable para los prospectos que vienen empujando con fuerza.

Ser comparado con Ilia Topuria por su boxeo no lo intimida; lo motiva. Pero deja claro que su meta es escribir su propio camino y poner en alto a Argentina.

Antes de subir al octágono, su mensaje es simple pero poderoso: “Los jóvenes argentinos podemos competir al más alto nivel. Con disciplina y pasión, todo es posible”.