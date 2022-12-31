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Kylian Mbappé cierra el 2022 como máximo goleador del futbol europeo

El delantero de la Selección de Francia y el París Saint-Germain, Kylian Mbappé, cierra el año 2022 con registro de 56 anotaciones. CR7 no aparece en el Top 10

Kylian Mbappé juega con la Selección de Francia
Kylian Mbappé abandonó concentración en Francia a horas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
|REUTERS

Escrito por: Oscar Rodríguez

Kylian Mbappé, con 56 goles entre sus actuaciones en el París Saint-Germain y la Selección de Francia, ha terminado el 2022 como el máximo goleador del futbol europeo.

El delantero de 24 años de edad, que se proclamó subcampeón en el Mundial de Qatar 2022, ha aventajado en diez anotaciones al noruego Erling Haaland, quien ha conseguido 46 tantos con el Manchester City y la Selección de Noruega.

Con 42 goles, Robert Lewandowski ocupa el tercer puesto tras sus actuaciones con el Bayern Munich y la Selección de Polonia. Por su parte, Mehdi Taremi (Oporto e Irán) registra 37 anotaciones junto a Christopher Nkunku (RB Leipzig y Francia), y con 35 Leo Messi (PSG y Argentina), Ricardo Gomes (Partizan), Harry Kane (Tottenham e Inglaterra) y Karim Benzema (Real Madrid y Francia).

El capitán madridista fue el máximo artillero en las competiciones organizadas por la UEFA en 2022 con doce goles, uno más que Lewandowski, Mbappé y Gomes.

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Cristiano Ronaldo, fuera del Top 10 de goleadores

En el Top 10 de goleadores en Europa, Cristiano Ronaldo no aparece en el listado. Y es que el 2022 ue uno de los periodos más complicados en la carrera del delantero de Portugal.

A sus 37 años de edad, el atacante luso ha fichado con el Al-Nassr de Arabia Saudita, esto tras haber quedado fuera del Manchester United durante el Mundial de Qatar 2022.

En la Copa del Mundo de Qatar 2022, Kylian Mbappé fue galardonado con la Bota de Oro de la competencia luego de haber marcado ocho anotaciones en siete partidos. La Selección de Francia llegaría a la Gran Final de la competencia y terminarían perdiendo en la instancia de los penales ante la Selección de Argentina liderada por Lionel Messi.

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