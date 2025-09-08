¿Guillermo Ochoa tiene 6 dedos en una mano? Así surgió la polémica leyenda

Guillermo Ochoa se encuentra en la espera de concretar un nuevo equipo para esta temporada, hecho que le ayudaría a ser una opción real para el Vasco Aguirre y la Selección Mexicana de cara al siguiente Mundial 2026, el cual comenzará el 11 de junio en la inauguración del Estadio Azteca.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Y, en medio de esta situación, se ha viralizado una leyenda que contempla a Guillermo Ochoa y que, si bien ya tiene algunos años, volvió a hacerse tendencia debido a la forma en cómo el canterano del América busca desesperadamente un nuevo club. ¿Es verdad que Ochoa tiene seis dedos en una mano?

¿Cuántos años tiene y en dónde nació Guillermo Ochoa?

Nacido en Guadalajara Jalisco el 13 de julio de 1985, Guillermo Ochoa es un portero de 40 años de edad que es considerado uno de los mejores en la historia de la Selección Mexicana, esto gracias a las espectaculares participaciones que tuvo, sobre todo, en Brasil 2014 y Rusia 2018.

📰 According to @365Scores Panserraikos are in active talks with Guillermo Ochoa, currently a free agent 🇲🇽



The iconic Mexican goalkeeper last played in Portugal for AVS pic.twitter.com/zYf7W54VJP — Hellas Football (@HellasFooty) September 7, 2025

¿En qué equipos de Europa estuvo Guillermo Ochoa?

Después de salir como campeón de la Liga BBVA MX con el América, Guillermo Ochoa comenzó su paso por el futbol de Europa a través de equipos como el Ajaccio, Málaga, Granada, Standard Lieja, Salernitana y AVS FC, la última institución que tuvo en el viejo continente hasta ahora.

¿En cuántos mundiales ha estado Guillermo Ochoa?

Con la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa ha tenido la oportunidad de formar parte de cinco Copas del Mundo, siendo estas Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Por ende, de concretar su pase al siguiente Mundial se convertiría en el primer jugador en la historia en asistir a seis eventos mundialistas.

Memo Ochoa tiene 6 dedos!!! :o

Genial! pic.twitter.com/eGEmz4cafr — Lluvia MR (@lluvia_llu) June 17, 2014

¿Ochoa tiene 6 dedos en su mano? Así nació la leyenda

Hace más de una década, Guillermo Ochoa estuvo cerca de concretar su fichaje con el Olympiakos, uno de los equipos más importantes de Grecia. Sin embargo, fue el mismo arquero quien reveló, en una entrevista con La Gazzetta Dello Sport, que esta transacción no se efectuó debido a una broma de los Santos Inocentes.

Esta consistía en una foto en donde aparece Guillermo Ochoa con una mano con seis dedos , enfermedad llamada Polidactilia. Cabe mencionar que la imagen causó revuelo entre los medios griegos quienes de inmediato viralizaron la misma, por lo que dicha foto falsa impidió que el guardameta mexicano firmara con el club en turno.