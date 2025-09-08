Fecha y horario: TV Azteca transmitirá en vivo el partido México vs Corea del Sur

La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 y este martes 9 de septiembre enfrentará a su similar de Corea del Sur en un duelo amistoso que promete emociones y ajustes tácticos. El partido se disputará en el Geodis Park de Nashville, Tennessee, y será transmitido EN VIVO y GRATIS por Azteca 7, además de la app y el sitio web de TV Azteca Deportes.

El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con la narración estelar de Christian Martinoli, los comentarios de Luis García, y el análisis de Jorge Campos y David Medrano, quienes llevarán toda la intensidad del partido directamente a tu pantalla.

¿Cuáles son los antecedentes de México y Corea del Sur?

México llega a este compromiso tras empatar sin goles ante Japón en Oakland, en un partido que dejó sensaciones mixtas. El técnico Javier Aguirre buscará afinar detalles en la alineación, especialmente en el medio campo y la ofensiva, donde se espera que figuras como Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Orbelín Pineda tengan minutos importantes. También ver en acción jóvenes como Rodrigo Huescas y Marcel Ruiz, quienes buscan consolidarse en el esquema del “Vasco”.

Por su parte, Corea del Sur llega con confianza tras vencer 2-0 a Estados Unidos en su último amistoso. El equipo asiático, liderado por Son Heung-min, se caracteriza por su velocidad, disciplina táctica y presión alta, lo que representa una prueba exigente para el conjunto azteca.

Este partido será clave para evaluar el rendimiento del equipo mexicano ante rivales de alto nivel, en una gira que forma parte de su preparación como anfitrión del Mundial 2026. Además, servirá para que Javier Aguirre defina roles y observe variantes estratégicas en situaciones reales de juego.

¿Por qué ver México vs Corea del Sur por TV Azteca?

TV Azteca refuerza su compromiso con la afición mexicana al ofrecer una cobertura completa antes, durante y después del partido, incluyendo entrevistas exclusivas, análisis táctico y contenido digital en todas sus plataformas. La transmisión comenzará a las 18:50 horas, con todo el previo y el ambiente desde Nashville.

¡No te lo pierdas! Este martes, vive la pasión del futbol con Azteca Deportes y acompaña a la Selección Mexicana en su camino hacia el Mundial.

