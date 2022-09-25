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Kylian Mbappé habría iniciado una relación con modelo transgénero

Kylian Mbappé, delantero del PSG, fue captado en un yate con la modelo transgénero Inés Rau, con quien aseguran habría iniciado una relación amorosa

Kylian Mbappé jugando con Francia en la UEFA Nations League
|Getty Images

Escrito por: Luis Mejía

Haga lo que haga, Kylian Mbappé siempre dará de qué hablar, pues ahora desde Francia ha salido a la luz la relación amorosa que habría iniciado el jugador del PSG, pues se dice que Inés Rau, modelo transgénero francesa, sería la nueva pareja del Galo.

Mbappé está concentrado con la Selección de Francia para afrontar esta Fecha FIFA y seguir su camino en la UEFA Nations League, pero fuera de la cancha también tiene una vida, por lo que unas fotos que recorren las redes sociales habrían desatado este rumor de su relación.

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Mbappé tendría una relación con Inés Rau

De acuerdo a medios franceses e italianos, hace unos días Kylian Mbappé fue captado en un yate junto a unos amigos, pero las postales que se robaron la atención fueron las del francés con la modelo francesa Inés Rau.

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG

Según dicta la información, en dichas fotos se vio al jugador del PSG ‘muy cariñoso’ con la modelo transgénero francesa, pues en diversas ocasiones la cargó, abrazó y se la pasaron riendo, por lo que inició el rumor de que tienen una relación.

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Las fotos fueron publicadas en medios de los países antes mencionados y ellos aseguran que ‘Donatello’ tendría una relación amorosa con la modelo transgénero, pero de momento ninguno de los dos ha salido a desmentir o confirmar este hecho, por lo que sigue siendo un RUMOR.

La modelo Inés Rau logró algo que parecía imposible, pues fue la primera modelo transgénero que logró aparecer en la portada de la revista Playboy, por lo que este hecho fue muy aplaudido ya que rompió con un estigma que se tiene desde hace años.

Se espera que este y otros rumores que giran en torno a la vida de Mbappé no afecten su desempeño en el campo, pues con partidos pendientes con la Selección de Francia y Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, debe estar enfocado.

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