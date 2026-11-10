La afición del América lo detesta, pero Guillermo Almada aún lo defiende: “nos dará muchas alegrías”

El América se mantiene entre los primeros lugares de la tabla general pese al empate obtenido fuera de casa ante los Pumas de la UNAM por 1-1 un resultado que dejó muchas críticas entre los aficionados azulcremas que se hicieron presentes en la cancha del Estadio Universitario.

Y es que, a pesar de que se encuentra entre los líderes del Apertura 2026, la realidad es que un sector de la afición no deja de criticar a distintos jugadores que, curiosamente, son de la confianza plena de Guillermo Almada, y para muestra de ello está lo que ocurre con Erick Sánchez

Veiga, el “odiado” por la afición del América que tiene la confianza de Almada

Fue posterior al juego entre el América y Rayados de Monterrey de hace unos días que Guillermo Almada habló en conferencia de prensa respecto a la confianza que tiene puesta sobre Erick Sánchez esto pese a las constantes críticas que el brasileño ha recibido de parte de la afición azulcrema.

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Cabe mencionar que el jugador mexicano se perderá el siguiente partido luego de acumular un total de cinco tarjetas amarillas a lo largo del torneo, lo cual impedirá que esté presente en el partido ante los Tigres de la UANL, el último del club antes de su arribo a la Liguilla.

Otro jugador que en su momento Guillermo Almada defendió fue Raphael Veiga, quien se encuentra a préstamo con el América proveniente del futbol brasileño, por lo que al término de la temporada deberá volver al Palmeiras en caso de que el club azulcrema decida no renovar su acuerdo o, bien, buscar la venta definitiva del mediocampista ofensivo.

¿Erick Sánchez es titular inamovible en América?

Después de que haya sido duramente criticado por la afición azulcrema, la realidad es que Erick Sánchez se ha ganado la confianza de su entrenador, motivo por el cual el nivel mostrado fue suficiente para que haya sido considerado una vez más por la Selección Mexicana de Rafael Márquez.