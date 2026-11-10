Temporada 2026 NBA: La hora para VER en VIVO los partidos de HOY martes 10 de noviembre

La máxima categoría del baloncesto profesional se dice lista para una nueva jornada, misma que estará llena de diversión y espectáculo en el campo. Por tal motivo, si eres un fanático de la NBA entonces es preciso que te quedes con nosotros para que conozcas todos los detalles al respecto.

Este martes 10 de noviembre la NBA presentará un total de seis compromisos que comenzarán a las 18:30 horas y que podrían terminar al filo de la media noche. Por tal motivo, no está de más que conozcas los horarios oficiales de cada uno de estos compromisos al interior de la República.

¿A qué hora serán los juegos de la NBA hoy martes 10 de noviembre?

Knicks vs Bucks | 6:30 de la tarde.

76ers vs Celtics | 7 de la noche.

Jazz vs Heat | 8 de la noche.

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Suns vs Clippers | 8 de la noche.

Kings vs Magic | 9 de la noche.

Blazers vs Thunder | 10 de la noche.

AUSTIN REAVES ERUPTED FOR 43 POINTS!



43 PTS

5 REB

4 3PM



5 WINS IN A ROW FOR THE LAKERS 🔥 pic.twitter.com/qXDlWz2nEa — NBA (@NBA) November 9, 2026

¿Qué equipo tiene la plantilla más costosa de la NBA en la temporada 2026?

De acuerdo con distintas estimaciones, para la temporada 2026 de la NBA el equipo que cuenta con la plantilla más costosa del baloncesto norteamericano son los Orlando Magic, institución que tendría una nómina cercana a los 223.46 millones de dólares, hecho que lo hace un candidato a ganar la campaña.

Dicha estimación deriva del hecho de que la directiva logró conservar el apoyo deportivo a través de distintos jugadores que se mantendrán en el equipo como Jalen Sugs, Desmond Bane y Paolo Banchero, por citar unos ejemplos. Ante ello, Orlando se coloca como el equipo a vencer en la NBA 2026.

Tal situación, sin embargo, no se ha visto reflejada en la temporada actual, misma en donde Orlando se mantiene en los últimos lugares de la tabla general en la Conferencia Este.