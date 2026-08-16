La posible alineación de Cruz Azul para enfrentar a Xolos de Tijuana en el Apertura 2026

Cruz Azul esta obligado a hacer varios cambios en su regreso a la actividad de la Liga BBVA MX en el Apertura 2026 con la Jornada 4 cuando se enfrente a los Xolos de Tijuana pues el reportero Carlos Cordova confirmó en sus redes sociales que Rotondi, Piovi y Ditta no realizaron el viaje con el equipo a Tijuana, lo que va a obligar a Huiqui a tener que hacer rotaciones en su alineación.

Cuenta regresiva para el regreso de la Liga MX. ¡Nos vemos el domingo en casa, Rojinegros! ❤️🖤



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La posible alineación de Cruz Azul vs Xolos de Tijuana

Con las bajas de Piovi y Ditta, Huiqui se ve obligado a tener que cambiar al equipo en el fondo y uno de los cambios que haría sería darle minutos a Alán Montes, que llegó para el Apertura 2026 y podría recibir sus primeros minutos con el equipo saliendo de titular.

Portero: Kevin Mier

Defensas: Jesús Orozo, Alan Montes y Erik Lira

Mediocampistas: Jeremy Márquez, Omar Campos, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y José Paradela

Delanteros: Osinachi Ebere y Nicolás Ibáñez

Huiqui le daría minutos a Ebere que no pudo ver actividad en la Leagues Cup 2026 y se encuentra descansado. Otro de los jugadores que podría tener minutos es el defensor Jorge Rodarte que le ayudaría al equipo para sumar en la regla de menores.

Así llega Cruz Azul para enfrentar a Xolos de Tijuana

Cruz Azul buscará darle la vuelta a su momento luego de quedar fuera de la Leagues Cup 2026 y llegar de perder en su último partido de la Liga BBVA MX ante Atlante en casa. Los celestes llegan en el sexto lugar de la tabla general con seis puntos tras dos victorias y una derrota.

Resultados:



Jornada 1: Atlético San Luis 2-3 Cruz Azul

Jornada 2: Cruz Azul 2-1 Puebla

Jornada 3: Cruz Azul 2-3 Atlante