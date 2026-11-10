La estadística que está en contra de Cruz Azul, por estos NÚMEROS no será campeón del Apertura 2026

La Máquina de Cruz Azul logró superar uno de sus peores momentos desde la llegada de Iván Alonso como director deportivo, pues después de un par de años en donde estuvieron en lo más alto de la tabla general, hoy el equipo recuperó la esencia después de un periodo un tanto turbio en el campo.

Esto deriva de un sinfín de situaciones, entre las que destacan el cansancio que tiene el plantel y la cantidad de lesiones que el club ha tenido en estos meses. Ahora bien, ¿cuál es la estadística que juega totalmente en contra de Cruz Azul rumbo a un hipotético título de Liga BBVA MX?

¿Qué estadística impediría a Cruz Azul ser campeón del Apertura 2026?

El objetivo de Cruz Azul, de la mano de Joel Huiqui e Iván Alonso, es sumar un título más después del obtenido en la temporada pasada. Sin embargo, existe un dato que pocos conocen y que impide colocar al cuadro cementero entre los candidatos a quedarse con el campeonato.

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Y es que, después de 16 fechas disputadas, Cruz Azul es la cuarta peor defensa del campeonato luego de haber recibido un total de 26 goles hasta ahora. De hecho, solo Bravos de Juárez, Atlas y los Rayos del Necaxa han recibido más tantos que el cuadro de Joel Huiqui.

Esta cantidad de goles recibidos sugiere casi dos por partido, un número con el cual es completamente imposible soñar con el campeonato toda vez que el aspecto defensivo juega un papel fundamental en la Liguilla, sobre todo por los equipos a los que el club se podría enfrentar.

¿Cómo le ha ido a Cruz Azul contra los equipos candidatos al título?

Solo por citar algunos ejemplos, con equipos como América, Toluca y Pumas recibió tres, dos y tres goles respectivamente, por lo que Joel Huiqui tiene mucho qué mejorar si lo que desea es que Cruz Azul sea realmente un candidato a ganar el Apertura 2026 de la Liga MX.