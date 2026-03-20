La estrella de la Premier League que busca el Real Madrid

La carrera por Bruno Guimaraes ha comenzado. El Real Madrid ha mostrado su interés por el mediocampista brasileño del Newcastle United, justo cuando el Manchester United habría comenzado las negociaciones para hacerse con el fichaje que rondaría los 90 millones de euros, de acuerdo con diversos reportes.

El equipo inglés buscaba al capitán de las Urracas como sucesor ideal de Casemiro, quien saldrá del club tras concluir su contrato, además de aprovechar su experiencia y liderazgo dentro de la liga. Las conversaciones estaban encarriladas hace unos meses, pero el posible interés del conjunto merengue en las últimas horas habría complicado el panorama.

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No es la primera vez que el Madrid sigue los pasos de Bruno. Fue Carlo Ancelotti quien lo recomendó hace tres años como recambio generacional para Luka Modric y Toni Kroos. El jugador estuvo cerca de aterrizar en la capital española en 2022, pero el Newcastle se adelantó con una oferta de 50 millones al Olympique de Lyon. Ahora, el club blanco debería desembolsar 30 millones más para arrebatárselo al conjunto inglés.

El interés se ha reactivado ante la posible salida de Eduardo Camavinga, y Ancelotti sigue de cerca al brasileño ahora en la selección, convencido de que es la solución ideal para su medular. Por lo que directiva retomaría el seguimiento y estaría considerando preparar una posible oferta.

El futuro del futbolista, que disputará La Copa Mundial de la FIFA TM 2026, se ha convertido en un punto de atención en el próximo mercado. La puja entre dos gigantes de futbol europeo está servida y el ganador aún está por verse.

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