ÚLTIMA HORA: Guillermo Ochoa regresa a la Selección Mexicana, para sus juegos vs Portugal y Bélgica

La Selección Mexicana dio a conocer la convocatoria para la próxima Fecha FIFA de marzo, donde destaca el regreso de Guillermo Ochoa para los partidos ante Portugal y Bélgica. El arquero vuelve a una lista del Tri tras varios meses de ausencia, en una decisión que lo coloca nuevamente en la pelea por la portería rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El guardameta, actualmente en el AEL Limassol, no era convocado desde junio de 2025, periodo en el que perdió protagonismo dentro del combinado nacional. Sin embargo, su continuidad en el futbol europeo ha sido clave para su retorno, bajo la gestión de Javier Aguirre, quien apuesta por su experiencia en duelos de alto nivel.

A esto se suma la lesión de Luis Ángel Malagón, que le abrió la puerta para volver a una convocatoria en un momento clave del proceso.

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Desde su llegada al conjunto chipriota en septiembre de 2025, Ochoa ha retomado ritmo de competencia. En la temporada 2025/2026 suma 21 partidos disputados entre liga y copa, superando los 1,900 minutos en el campo. Su desempeño reciente incluye actuaciones destacadas ante rivales como Aris Limassol y Omonia Nicosia, consolidándose como titular.

El regreso del arquero también abre la posibilidad de que pueda disputar su sexta Copa del Mundo, una marca sin precedentes para un futbolista.

Con experiencia en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, Ochoa busca mantenerse en la órbita del Tri de cara a la justa de 2026.

México vs Portugal, fecha, horario y dónde ver EN VIVO el partido en el Estadio Banorte

El primero de los compromisos será ante Portugal national football team el sábado 28 de marzo de 2026, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en la reapertura del Estadio Banorte. Posteriormente, México se medirá a Bélgica el martes 31 de marzo a las 19:00 horas en el Soldier Field.

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Estos partidos representan una oportunidad clave para que Ochoa vuelva a mostrarse con la selección en escenarios de alta competencia, en un momento donde la definición de la portería mexicana comienza a tomar forma rumbo al Mundial.

Ambos encuentros se podrán disfrutar EN VIVO y GRATIS por Azteca Deportes: en televisión abierta a través de Azteca 7, así como nuestra plataforma digital y la App Oficial de Azteca Deportes.