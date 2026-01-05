La estrella del Bayern Múnich que sueña jugar con el Real Madrid

El nombre de Lennart Karl comienza a ganar fuerza en el fútbol europeo no solo por su talento, sino también por la ambición que ha mostrado fuera del terreno de juego. El joven delantero alemán, una de las promesas más destacadas del Bayern de Múnich, sorprendió recientemente al admitir públicamente que uno de sus grandes sueños es vestir la camiseta del Real Madrid en el futuro.

“El Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí, pero, en algún momento, definitivamente quiero ir al Real Madrid. Ese es el club de mis sueños. Por supuesto que el Bayern es algo muy especial y es muy divertido”, señaló el mediocampista alemán.

Con 17 años Karl es una de las promesas del fútbol alemán, a su corta edad ya registra 6 goles en 22 partidos y su valor en el mercado ha aumentado de manera exponencial en los últimos meses hasta alcanzar los 60 millones de euros.

Las declaraciones del atacante se produjeron durante un encuentro con aficionados del Bayern en Baviera, donde Karl habló con naturalidad sobre sus aspiraciones personales. Aunque dejó claro el orgullo que representa para él formar parte del club más dominante de Alemania, también fue directo al reconocer que el conjunto blanco es el equipo que siempre ha admirado. Sus palabras no tardaron en viralizarse y generar debate tanto en Alemania como en España.

Cabe recordar que el vínculo entre Karl y el Real Madrid no es del todo nuevo. Cuando era niño, el delantero llegó a realizar pruebas con el club español, aunque finalmente su desarrollo continuó en Alemania. Hoy, con un contrato vigente con el Bayern y sin negociaciones oficiales en marcha, el escenario apunta a que su prioridad es seguir creciendo en Múnich.