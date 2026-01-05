Xolos tendría nuevo refuerzo para el Clausura 2026 en la Liga Mx

El Club Tijuana podría estar a punto de cerrar uno de los fichajes más llamativos del próximo torneo de la Liga MX. El delantero venezolano Josef Martínez se encuentra actualmente en la ciudad fronteriza, lo que ha incrementado las versiones sobre su inminente llegada a los Xolos como refuerzo ofensivo para la siguiente temporada. Aunque el club aún no lo ha hecho oficial, las negociaciones estarían en su fase final.

Martínez, de 32 años, llega tras finalizar su etapa en la Major League Soccer, donde militó recientemente con San Jose Earthquakes. En la última temporada disputó 31 partidos oficiales, en los que marcó 14 goles, convirtiéndose en el principal referente ofensivo de su equipo y demostrando que todavía conserva una notable capacidad frente al arco rival. Su rendimiento llamó la atención de varios clubes, pero Tijuana parece haber tomado la delantera.

La trayectoria del atacante venezolano respalda el interés de los Xolos. Su etapa más brillante se dio con Atlanta United, equipo en el que se consolidó como una auténtica leyenda de la MLS. Entre 2017 y 2022, Josef Martínez disputó 158 partidos oficiales, anotó 111 goles y dio 17 asistencias, números que lo colocan entre los máximos goleadores en la historia de la liga. En 2018 vivió su mejor campaña, cuando convirtió 31 goles, cifra récord en ese momento, y fue reconocido como Jugador Más Valioso (MVP) del torneo.

Antes de su éxito en Estados Unidos, Martínez también tuvo experiencia en el futbol europeo, con pasos por el Torino de Italia y clubes del futbol suizo, lo que le dio una formación internacional que hoy aporta a su estilo de juego. A nivel de selecciones, es uno de los nombres más importantes en la historia reciente de Venezuela, con más de 70 apariciones con la Vinotinto.

