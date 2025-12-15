¿Guiño para el Turco? Mohamed fue felicitado por el título con Toluca por unas de las mejores ligas del mundo

En España no se olvidan del paso que tuvo Antonio 'Turco' Mohamed por LaLiga y el Celta de Vigo y desde el Viejo Continente lo felicitaron por la obtención del bicampeonato de la Liga BBVA MX tras derrotar a los Tigres en la Final del Apertura 2025 este domingo 14 de diciembre.

Te puede interesar: Turco Mohamed conquista el bicampeonato con Toluca y se suma a la lista de los técnico más ganadores de la Liga BBVA MX

¡Con todo el sentiemiento: Así narró Christian Martinoli el penal de Alexis Vega que le dio el título a Toluca

Toluca y Turco Mohamed recibe felicitaciones de LaLiga y el Celta de Vigo

A través de sus redes sociales, LaLiga de España y el Celta de Vigo felicitaron a Mohamed por el campeonato obtenido en la cancha del Estadio Nemesio Diez en donde concretó un gran semestre en el que también fueron primeros lugares de la temporada regular.

En el Celta de Vigo, Mohamed dirigió 13 partidos, de los cuales tres, empató seis y perdió cuatro en un 134 días al cargo en el equipo durante la temporada 2018-19.

"El Celta de Vigo se une a la celebración del título conseguido por Antonio Mohamed y el Toluca en la Liga MX. ¡Felicidades, bicampeón!", compartió el club celeste en sus redes sociales.

"Desde España hasta México, el talento trasciende fronteras. Enhorabuena a Toluca, campeones de la Liga MX", felicitó LaLiga.

El mensaje se extendió también para los jugadores de Toluca que han pasado por LaLiga como Héctor Herrera y Nicolás Castro que jugaron con Atlético de Madrid y Elche en la Primera División de España, respectivamente.

El Turco Mohamed llegó a cinco títulos de Liga BBVA MX a lo largo de su carrera como entrenador en México dirigiendo a equipos como Tijuana, Rayados y América y ahora en Toluca.

Te puede interesar: Toluca, BICAMPEÓN de la Liga BBVA MX tras derrotar a Tigres en una dramática tanda de penales; resumen y mejores momentos