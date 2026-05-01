La estrella del Manchester City que busca el Barcelona

El Barcelona ya comienza a mover sus piezas de cara a la próxima temporada, y uno de los nombres que aparecen en la agenda de opciones es el del defensa inglés John Stones del Manchester City.

De acuerdo con distintos reportes, el club culé considera que el defensor podría convertirse en una oportunidad atractiva en el mercado de verano, especialmente porque su contrato con el club citizen finaliza al final de temporada y, hasta ahora, no existen señales de una renovación.

La posibilidad de incorporar a un futbolista con experiencia internacional sin costo de transferencia resulta especialmente interesante para el Barcelona, que continúa manejando con cautela su situación financiera mientras busca reforzar sectores clave del equipo.

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Experiencia y liderazgo para un proyecto joven

Dentro del club catalán existe la convicción de que Stones puede aportar algo más que solidez defensiva. Su trayectoria en competiciones europeas y su experiencia en escenarios de alta presión lo convierten en un perfil que encaja con la intención del equipo de equilibrar juventud con liderazgo.

Además, una de las principales habilidades de Stones es su polivalencia para funcionar en diferentes posiciones del campo, lo que sería un gran diferenciador por el que Hansi Flick sea visto como un elemento capaz de poder agregar profundidad a la plantilla.

Por ahora, la operación se mantiene en una fase de análisis, pero el interés refleja la intención del club de aprovechar oportunidades estratégicas en el mercado y reforzar su estructura defensiva con nombres de peso.

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