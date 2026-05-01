¡CONFIRMADO! El goleador mexicano que es pretendido por tres equipos de la Premier League

En una liga en la que juegan figuras como Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Karim Benzema o Sadio Mané, ha sido Julián Quiñones el que se ha destacado por encima de todos como líder de goleo de la Liga Profesional Saudí y a falta de cuatro jornadas por disputarse para encaminarse a conquistar el campeonato de goleo individual, por lo que su desempeño ha llamado la atención de tres equipos de la Premier League de Inglaterra.

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Julián Quiñones es pretendido por tres equipos de la Premier League

Las actuaciones de Julián Quiñones no han pasado desapercibidas por los grandes clubes de Europa y tres equipos de la Premier League estarían interesados en hacerse de los servicios del delantero que actualmente milita en el Al Qadsiah.

De acuerdo con información del medio 365Scores, las actuaciones de Julián Quiñones han sido vistas muy de cerca por tres clubes de la Premier League de Inglaterra que incluso ya se habrían puesto en contacto con el Al Qadsiah para negociar la salida del delantero.

El conjunto árabe habría tasada a Quiñones en 20 millones de euros, buscando obtener una ganancia económica tras haberlo adquirido en 13.8 millones de euros al América en el verano del 2024.

Desde su llegada a la Liga Profesional Saudí, Julián Quiñones ha disputado dos temporadas acumulando un total de 64 partidos que incluyen Kings Cup y Saudi Super Cup, anotando 57 goles y contribuyendo con 10 asistencias.

En la campaña anterior, Quiñones convirtió 20 goles y terminó en el lugar quinto lugar en la tabla de goleo a cinco anotaciones de Cristiano Ronaldo que se coronó campeón romperredes.

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