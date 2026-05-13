La estrella de la Roma que podría terminar en la Premier League la próxima temporada

El Aston Villa sigue atento al mercado de fichajes y uno de los nombres que aparece en la órbita del club inglés es el del argentino Matías Soulé, futbolista de la AS Roma que ha despertado interés en varios equipos europeos gracias a su crecimiento en el fútbol italiano.

La entidad dirigida por Unai Emery analiza alternativas ofensivas para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada, especialmente con el objetivo de mantener protagonismo tanto en la Premier League como en competiciones continentales. En ese contexto, Soulé encaja en el perfil que busca el conjunto de Birmingham: un jugador joven, con desequilibrio individual, capacidad para jugar por las bandas y margen de evolución.

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El atacante argentino llegó a la Roma después de una destacada etapa en Frosinone, donde logró continuidad y mostró buena capacidad goleadora pese a su juventud. Su rendimiento en la Serie A terminó de consolidarlo como una de las promesas sudamericanas más interesantes del campeonato italiano, situación que también despertó el interés de otros clubes fuera de Italia.

Sin embargo, el posible movimiento no depende únicamente del aspecto deportivo. La Roma atraviesa un periodo de reorganización económica y necesita equilibrar sus finanzas para cumplir con las regulaciones financieras de la UEFA. Debido a ello, algunos futbolistas con valor de mercado elevado podrían salir durante el próximo mercado, y Soulé aparece entre los nombres con mayores posibilidades de generar ingresos importantes para el club capitalino.

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Aunque todavía no existen negociaciones avanzadas ni una oferta oficial, medios europeos aseguran que el seguimiento del Aston Villa es concreto y constante. La operación podría acelerarse en las próximas semanas si el conjunto inglés decide avanzar formalmente por el futbolista argentino.

