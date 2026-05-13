Fue la estrella de Turquía en la Copa Mundial de la FIFA de 2002 y ahora conduce un taxi

A lo largo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA, hemos visto actuaciones que han cautivado a los amantes del futbol, donde un futbolista se convierte en el héroe de toda una nación, este es el caso del máximo ídolo de la Selección de Turquía.

Hakan Sukur tuvo una actuación soñada en la edición de Corea-Japón 2002, donde además de comandar a Turquía alcanzó su mejor participación en una Copa Mundial de la FIFA, logrando quedarse con el tercer puesto del certamen.

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Además, su leyenda se incrementó cuando su único gol en una justa mundialista, sigue siendo la anotación más rápida en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, al marcar a tan solo 11 segundos de arrancar el partido, esto dijo Hakan Sukur al terminar el encuentro.

El gol tardó en llegar, tuve que esperar hasta hoy. Hubo partidos que jugué, en los que tuve muy mala suerte. Nuestro pueblo se lo merecía, aunque haya llegado tarde. Les hemos dado algo por lo que alegrarse

Así fue la gran caída de Hakan Sukur

Tras terminar su carrera dentro de las canchas, su vida cambió de una forma radical. En 2011, tomó la decisión de entrar en la política de su país, pero luego de darse a conocer algunos escándalos relacionados con el futbol, tuvo que dejar su puesto en 2013, pues fue señalado por el presidente de Turquía como el responsable, por lo que sufrió una persecución.

Por ese motivo, tuvo que escapar a Estados Unidos, pues tenía una orden de captura en su contra. Hakan Sukur llegó para poner un negocio de café que no funcionó, por lo que luego se mudó a la ciudad de Washington, donde terminó trabajando como chofer de taxi de aplicación.

