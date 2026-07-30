La FECHA y HORARIO del Puebla vs Chivas de Guadalajara, partido de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Tras haberse disputado las primeras dos jornadas de torneo, Desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc, Puebla recibe a las Chivas, que buscarán sumar su segunda victoria en el Apertura 2026. han mostrado un paso similar y llegan a este compromiso de la Jornada 3 de la Liga BBVA MX, urgidos de un buen resultado, ya que tanto la escuadra rojiblanca como los enfranjados acumulan tres unidades.

El Rebaño Sagrado, que actualmente se presenta en la undécima posición, tuvo un tropiezo en su debut tras caer 0-2 ante Toluca, pero logró recomponer el camino en la segunda fecha venciendo 1-0 a FC Juárez.

Por su parte, el Club Puebla llega posicionado en el noveno lugar; la Franja arrancó el torneo con un triunfo de visitante por 0-1 ante los Bravos, pero cayó en su segundo compromiso 0-1 frente a León. Esta paridad obliga a ambas escuadras a proponer un partido ofensivo para escalar peldaños, haciendo de este choque un duelo de alta intensidad.

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Fecha y hora del partido Puebla vs Chivas

Desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc, Puebla recibe a las Chivas, que buscarán sumar su segunda victoria en el Apertura 2026, el día viernes 31 de julio a las 19:00 horas, en las acciones de la jornada 3 del Apertura 2026.

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Dónde ver en vivo y gratis el Puebla vs Chivas del Apertura 2026

Podrás vivir las mejores acciones del encuentro en vivo y totalmente gratis por la señal de Azteca Deportes, en el ya tradicional Viernes Botanero. El juego estará disponible a través de su sitio web y en la app oficial.

Por televisión abierta, la cita es en el Canal 7. Te sugerimos preparar tu botana desde las 6:50 de la tarde con el arranque de la transmisión, ya que el partido y el silbatazo inicial arrancan puntualmente a las 7:00 pm, con las mejores voces de México.

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