André Jardine está goleando con su nuevo equipo, mientras Club América lucha por obtener refuerzos

André Jardine ya se estrenó con el Shabab Al-Ahli, club al que llegó después de dar un paso al costado del Club América. Al brasileño le va viento en popa en su nueva aventura por los Emiratos Árabes Unidos, pues está goleando en sus primeros partidos. Mientras que al conjunto azulcrema no tanto, ya que lucha por obtener refuerzos, entre ellos uno que llegará en calidad de préstamo.

Jardine, quien tiene 5 logros con el conjunto de Coapa, suma 3 partidos de preparación con su nuevo equipo, de los cuales ha ganado todos. Pero lo que llama la atención es que en 2 de ellos le puso una goleada a sus rivales y en el otro derrotó a un equipo de la liga italiana, por lo que el entrenador arrancó con el pie derecho.

Jardine suma 3 partidos de preparación con su nuevo equipo, de los cuales ha ganado todos.|@shababalahlidubaifc

Shabab Al-Ahli 6-0 SK St. Johann de Austria

Shabab Al-Ahli 4-1 Al-Sadd SC de Qatar

Shabab Al-Ahli 2-1 Udinese de la Serie A.

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El debut de André Jardine con su nuevo equipo

El entrenador medallista olímpico debutará con su nuevo equipo hasta el 15 de agosto, cuando Shabab Al-Ahli visite a Khor Fakkan Club, lo que marcará su inicio en la liga de los Emiratos Árabes Unidos. El club nació en 1970, pero fue en 2017 cuando tuvo un gran cambio y dio paso al conjunto que ahora se conoce.

Shabab Al-Ahli es uno de los equipos importantes, pues es el máximo ganador de la Copa Presidente de EAU con 11 campeonatos. Además, suma 5 títulos de liga y 7 de Supercopa.

Los nulos refuerzos de Club América

Club América apenas cerró su primer refuerzo, de cara a la jornada 3 del Apertura 2026. Óscar Perea es el nuevo fichaje de las Águilas, un delantero de 20 años de origen colombiano. Además, sumó algunos jugadores que regresaron al concluir sus préstamos en diferentes equipos.