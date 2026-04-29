La figura del Manchester City que saldría a final de temporada

El mercado de fichajes comienza a tomar forma a pocas semanas de que termine la temporada, y uno de los nombres que ya comienza a buscar nuevos rumbos es Nathan Aké, el defensa estaría considerando una salida del Manchester City durante el próximo verano.

De acuerdo con diversos reportes internacionales, la posibilidad de que el neerlandés abandone al club inglés es casi un hecho. Aunque no existe una decisión definitiva, su situación se mantiene abierta mientras el equipo planifica ajustes importantes en su plantilla de cara a la siguiente temporada.

Por ahora, tanto el jugador como el cuadro citizen mantienen el enfoque en cerrar la campaña de la mejor manera posible. Sin embargo, la proximidad del mercado ha provocado que su futuro vuelva a colocarse en el radar de varios equipos interesados en reforzar sus zagas.

El interés desde Italia podría marcar su futuro

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El posible movimiento de Aké no es una idea nueva. Durante el pasado mercado de invierno, varios clubes italianos ya habían mostrado interés en hacerse con sus servicios, aunque las negociaciones no avanzaron en ese momento.

Se espera que ese interés resurja con fuerza en el verano, especialmente si el Manchester City decide realizar cambios estructurales dentro de su defensa. La directiva del club inglés ya trabaja en la planificación de cara al próximo año en la que analiza posibles ajustes que podrían modificar el rol de algunos jugadores dentro del equipo.

Dentro de ese contexto, la situación de Aké se ha convertido en uno de los temas abiertos que podrían definirse en los próximos meses. El desenlace dependerá tanto de las necesidades deportivas del City como de las propuestas que lleguen desde otros clubes europeos, en un mercado que promete movimientos importantes y decisiones clave para el futuro del defensor neerlandés.

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