El gigante de la Premier League que busca a Nico Williams

De acuerdo con diversos reportes, el club red ya habría preparado una oferta de 80 millones de euros para intentar cerrar el fichaje durante el próximo mercado de verano.

La salida confirmada de Salah al finalizar la temporada obliga al equipo inglés a encontrar un sustituto capaz de mantener el peso ofensivo del equipo, y Williams encaja en el perfil que buscan. El futbolista del Athletic de Bilbao destaca por su velocidad, desborde y capacidad para generar peligro constante por las bandas, cualidades que lo convierten en un candidato ideal para el estilo dinámico y vertical que Liverpool pretende consolidar en su nueva etapa sin la leyenda egipcia.

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Liverpool FC can confirm Mohamed Salah is expected to be available to play again before the end of this season ℹ️ — Liverpool FC (@LFC) April 29, 2026

El Athletic no quiere vender y el futuro depende del jugador

A pesar del fuerte interés desde Inglaterra, el equipo vasco no tiene intención de desprenderse fácilmente de uno de sus jugadores más importantes. Dentro del club español consideran a Nico como una pieza fundamental para su proyecto deportivo, lo que anticipa negociaciones complejas.

El Liverpool, sin embargo, busca adelantarse a otros posibles interesados y cerrar el acuerdo lo antes posible. La directiva entiende que la competencia por el extremo español podría intensificarse conforme se acerque el verano, elevando aún más su valor en el mercado.

En este escenario, la decisión final podría recaer en el propio jugador, quien deberá valorar si dar el salto a la Premier League, a una liga con mucho más nivele y con mejores pretensiones económicas o mantenerse como referente en el Athletic.

Con el mercado veraniego en el horizonte, el posible fichaje de Nico Williams se perfila como uno de los movimientos que podrían marcar el inicio de una nueva era en Anfield.

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