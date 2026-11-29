Alfredo Di Stéfano es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte, por lo que es, en esencia, una de las leyendas más importantes que el Real Madrid ha tenido en su historia, hecho que ayudó a que el club se consolidara como el mejor de todos los tiempos.

La realidad es que los logros de Alfredo Di Stéfano ascienden más allá de cualquier paradigma; sin embargo, así como sus grandes actuaciones en el campo el delantero también dejó varias frases que hasta ahora son recordadas por lo icónicas y llamativas que fueron en su momento.

¿Cuál es la frase más icónica dicha por Alfredo Di Stéfano?

Alfredo Di Srtéfano se consolidó como el campeón goleador de la Liga de España en cinco torneos distintos, lo cual habla del olfato goleador que tenía en su momento. De hecho, muchos expertos consideran que su estilo de juego logró revolucionar la forma en cómo se disputaban los partidos.

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Alfredo Di Stefano enseñando las clases de regates que hay. Excelente documento pic.twitter.com/Un70adlI4r — Andres Martinez (@LosSublimes) May 24, 2024

En ese sentido, la comunión de Alfredo Di Stéfano con el gol siempre estuvo intacta, y el jugador lo demostró a través de una frase que, si bien es sencilla, refleja a la perfección lo que fue su etapa como jugador profesional: “Un partido sin goles es como un domingo sin sol”.

¿Cuáles fueron los principales logros y récords de Alfredo Di Stéfano?

Fueron más de 20 los títulos que Alfredo Di Stéfano conquistó como futbolista y entrenador profesional de futbol, destacando las cinco Copas de Europa que obtuvo con el Real Madrid durante una etapa en la que el conjunto merengue dominaba a plenitud casi cualquier torneo.

En cada una de estas finales Di Stéfano se hizo presente en el mercado, lo cual valió para que el delantero obtuviera dos Balones de Oro y un Súper Balón de Oro en 1989. Finalmente, también conquistó tres Ligas con Millonarios, dos con River Plate y ocho con el Real Madrid.