América se dice listo para disputar el compromiso de ida correspondiente a los cuartos de final del torneo Apertura 2026, mismo en donde el cuadro de la capital del país tendrá que viajar a la Sultana del Norte para medirse a Rayados de Monterrey, escuadra dirigida por Matías Almeyda.

El pastor no podrá contar con Carlos Salcedo luego de la expulsión que vivió en la parte complementaria durante el duelo entre Rayados y Pumas. América, por su parte, podrá recuperar a tres futbolistas para esta llave, misma en la que es favorito por su posición en la tabla.

¿A qué jugadores recupera América para la ida ante Rayados?

El primer jugador que Guillermo Almada podrá recuperar para el partido ante Rayados de Monterrey es el Chiquito Sánchez, jugador que se ha vuelto fundamental en su esquema y que no estuvo contra Tigres debido a una acumulación de tarjetas a lo largo de la temporada regular.

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Con buen ánimo y mucha ilusión, nos preparamos para nuestro primer encuentro de Liguilla.



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Así como el Chiquito Sánchez, el entrenador uruguayo también podrá tener en plenitud a Kevin Álvarez, quien no vio minutos ante Tigres ante la posibilidad de recibir una tarjeta amarilla más y, con ello, perderse este duelo contra Rayados, mismo en donde seguramente será titular.

Finalmente, Almada también podría recuperar a Brian Rodríguez, extremo uruguayo que se perdió los últimos juegos por una lesión en la rodilla pero que, sin embargo, estaría listo para tener minutos en el duelo ante Rayados, ya sea como titular o ingresando desde el banquillo de suplentes.

¿Quién será el delantero titular para América en su juego ante Rayados?

Una de las disyuntivas más grandes para Guillermo Almada es saber a quién pondrá como delantero titular en el duelo ante Monterrey. Y si bien Miguel Borja ha caído de maravilla desde su llegada al América, todo haría indicar que el elemento elegido por el charrúa sería Henry Martín.