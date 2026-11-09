Liga Mexicana del Pacífico 2026: La hora para VER EN VIVO los juegos de HOY lunes 9 de noviembre

La Liga Mexicana del Pacífico sigue su curso y, en un abrir y cerrar de ojos, está a punto de cumplir su primer mes desde el inicio de la temporada 2026 - 2027, motivo por el cual luce interesante conocer todos los detalles respecto a las acciones que se verán durante este día.

A diferencia de lo que ocurre normalmente con el calendario oficial, para este lunes 9 de noviembre la Liga Mexicana del Pacífico presentará solamente un compromiso entre dos de las instituciones más importantes en la historia de este deporte en México, motivo por el cual es preciso conocer más sobre este duelo.

¿A qué hora y por donde ver el juego de hoy en la Liga Mexicana del Pacífico?

Será este lunes 9 de noviembre cuando la Liga Mexicana del Pacífico presente con bombo y platillo el duelo correspondiente entre los Naranjeros de Michoacán y los Cañeros de Los Mochis, instituciones que pelean por estar entre los primeros puestos de la clasificación general.

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En esencia, este compromiso medirá a dos instituciones históricas que han tenido grandes años en la Liga Mexicana del Pacífico y que, actualmente, tienen presentes distintos entre sí, pues mientras los Naranjeros se encuentran en la zona alta, los Cañeros desean evitar a toda costa el último lugar.

Pizarra final en el segundo de la serie desde Guasave. ⚾



Mañana disputaremos el tercer compromiso a partir de las 6:00 pm. ¡Venga, Naranjeros! pic.twitter.com/k4qYZx2ClJ — Naranjeros de 𝐇ermosillo (@ClubNaranjeros) November 8, 2026

Es así como este partido espera acaparar por completo las miradas de los amantes de la Liga Mexicana del Pacífico durante este día. Por ello, debes saber que el duelo se llevará a cabo en el Parque Chevron y comenzará en punto de las 20:00 horas en el centro del país, por lo que podrás disfrutarlo a través de la cuenta de YouTube de la LMP.

¿Qué equipo entre ambos tiene más títulos de la Liga Mexicana del Pacífico?

Se trata de dos escuadras que, si bien ya han sido campeonas de la Liga Mexicana del Pacífico, si cuentan con una amplia diferencia en este sector. Los Cañeros de los Mochis suman cuatro campeonatos hasta ahora (el último en la 2022 - 2023), mientras que los Naranjeros registran un total de 17 trofeos, siendo el equipo más ganador de la Liga.