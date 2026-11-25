Han pasado muchos años desde que se retiró oficialmente del deporte y Michael Phelps sigue siendo una de las figuras -sino es que la principal- más importantes que existen para los Estados Unidos, específicamente por la labor que tuvo en distintos Juegos Olímpicos.

Para nadie es un secreto que Michael Phelps es el rey de los Juegos Olímpicos gracias a la labor que tuvo en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. En ese sentido, existe una frase dicha por el norteamericano que refleja a la participación su labor en esta clase de justas.

¿Cuál es la frase que elevó al estrellato a Michael Phelps?

Fue hace unos años cuando Michael Phelps concedió unas declaraciones que hablan del impacto que tuvo en los Juegos Olímpicos y, sobre todo, de cómo observa esas experiencias ahora que está retirado, afirmando que lo hecho en los JJOO se quedará por siempre en su mente y de aquellos que lo siguen.

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“Quiero poder mirar atrás y decir: ‘Hice todo lo que pude y tuve éxito’. Creo que las metas nunca deberían ser fáciles. Deberían obligarte a trabajar, incluso si se sienten incómodas en ese momento. Si quieres ser el mejor, tienes que hacer cosas que otras personas no están dispuestas a hacer”.

¿Cuáles fueron los principales logros de Michael Phelps?

Fue en Sidney 2000 cuando Michael Phelps debutó en los Juegos Olímpicos con solo 15 años de edad; sin embargo, fue cuatro años después, en Atenas 2004, cuando ganó sus primeras seis medallas de oro y dos de bronce. En 2008 Michael fue más allá, obteniendo un total de ocho medallas de oro.

Fue así como, cuatro años después, en Londres 2012, el norteamericano mantuvo su buen ritmo cosechando cuatro oros y dos platas, mientras que en Río 2016, sus últimos Juegos Olímpicos, el nadador se adjudicó cinco medallas de oro por una plata gracias a su estilo de nado.