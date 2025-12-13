La hazaña que Antonio Mohamed busca repetir en la Final de Vuelta del Apertura 2025

Antonio “El Turco” Mohamed afronta la Final del Apertura 2025 con una desventaja por la mínima contra Tigres , pero con un antecedente que marcó su carrera en la Liga BBVA MX. En el torneo Apertura 2014, el entrenador argentino logró revertir una serie adversa en la final entre América y Tigres, un episodio que hoy vuelve a tomar relevancia por las coincidencias con el escenario actual que vive al frente del Toluca.

Mohamed llegaba al partido decisivo con una supuesta relación desgastada con la directiva del América y con la versión de que su salida estaba definida sin importar el resultado. En el encuentro de ida, jugado en el Estadio Universitario, Tigres se impuso 1-0 con gol de Joffre Guerrón, obligando al América a remontar en la vuelta.

El partido definitivo se disputó el 14 de diciembre de 2014 en el Estadio Azteca, el América ganó 3-0 y se coronó campeón con un marcador global de 3-1. Michael Arroyo abrió el marcador al minuto 36, Pablo Aguilar marcó el gol que inclinó la serie al 61 y Oribe Peralta sentenció el título al 78. Tigres terminó ese encuentro con ocho jugadores tras las expulsiones de Darío Burbano, Damián Álvarez y el portero Nahuel Guzmán.

Te puede interesar: Toluca vs Tigres: El equipo que ganará y será CAMPEÓN del Apertura 2025 según la IA

Toluca por la remontada ante Tigres en la Final del Apertura 2025

En la Final del Apertura 2025, Mohamed dirige a Toluca y enfrenta nuevamente a Tigres. El partido de ida, disputado en el Estadio Universitario, terminó con victoria 1-0 para el conjunto regiomontano, con anotación de Ángel Correa tras un error del guardameta Hugo González.

El encuentro de vuelta se jugará este domingo 14 de diciembre de 2025 en el Estadio Nemesio Diez. Toluca tendrá la obligación de remontar en casa para aspirar al bicampeonato, una situación que replica casi punto por punto lo ocurrido en aquella final de 2014.

De lograr revertir el marcador, Mohamed sumaría un nuevo campeonato con Toluca, tras haber ganado el Clausura 2025, y alcanzaría su quinto título de Liga MX como director técnico, luego de coronarse previamente con Tijuana, América y Monterrey. En la antesala del partido, el entrenador señaló que la serie permanece abierta y destacó la fortaleza de su equipo como local.

La final del Apertura 2025 coloca nuevamente a Antonio Mohamed ante un escenario conocido, con Tigres como rival y una desventaja mínima por superar, en lo que podría convertirse en otro capítulo significativo de su trayectoria en el futbol mexicano. El partido lo podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes Y EL Cual de Azteca 7.

Te puede interesar: Toluca vs Tigres: ¿Cuándo es la Final de Vuelta del Apertura 2025?