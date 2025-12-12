Toluca vs Tigres: ¿Cuándo es la Final de Vuelta del Apertura 2025?

La primera parte de la gran Final del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ya se disputó este jueves 11 de diciembre y Toluca y Tigres dejaron en suspenso la definición del campeonato para el compromiso de Vuelta que se disputará en la cancha del Estadio Nemesio Diez de la capital mexiquense.

Te puede interesar: Revelan secreto del éxito de Toluca en la Liga BBVA MX

¡Auténtico palacio felino! Encontramos a uno de los aficionados más fieles de Tigres

¿Cuándo se juega la Final de Vuelta del Apertura 2025?

Será este domingo 14 de diciembre cuando Toluca y Tigres se enfrenten en Final de Vuelta en la cancha del Estadio Nemesio Diez en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El Toluca, bajo la dirección técnica de Antonio 'Turco' Mohamed, buscará el bicampeonato de la Liga BBVA MX como uno de los equipos más sólidas del campeonato tras haber terminado la fase regular en la primera posición de la tabla.

El trofeo de la Liga BBVA MX estará en juego nuevamente este domingo|Tomas Regueiro/MEXSPORT

Por su parte, los Tigres buscan darle un digno despido a su principal figura, André Pierre Gignac, quien se encuentra en la fase final de su carrera y quiere retirarse de la Liga MX con el título en sus manos.

No te pierdas de la transmisión de la definición del Apertura 2025 a través de la señal de TV Azteca y la cobertura en vivo en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Tigres llegará con ventaja al Nemesio Diez

Los Tigres de la UANL llegarán a la cancha del Estadio Nemesio Diez con una mínima ventaja gracias al gol anotado por Ángel Correa en el arranque del segundo tiempo, luego de un error en la salida del portero Hugo González.

Un empate el domingo les daría el título a los Felinos, mientras que una victoria para Toluca por la mínima obligaría a la prórroga.

Te puede interesar: Toluca busca su estrella 12 y acecha a los grandes de la Liga BBVA MX

