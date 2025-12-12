Tigres venció por la mínima vs Toluca y toma ventaja en la Final de Ida del Apertura 2025; resumen y mejores momentos

Tigres y Toluca disputaron esta noche la Final de Ida del Apertura 2025 en el Estadio Universitario, donde el conjunto felino se impuso por la mínima diferencia. Durante la primera mitad, Tigres controló el ritmo y generó las oportunidades más claras, obligando al portero Hugo González a realizar dos intervenciones determinantes para mantener el marcador sin goles.

Sin embargo, al inicio del segundo tiempo, un error en la salida del guardameta de Toluca terminó marcando la diferencia . Hugo González no logró controlar el balón y Ángel Correa aprovechó la jugada para abrir el marcador tras una buena recepción de Diego Lainez al error del guardameta.

En la recta final del encuentro, Roberto Morales fue expulsado por el árbitro Marco Antonio “El Gato” Ortiz tras una agresión sobre Joaquim, quien había quedado en el césped tras disputar un balón.

El partido de vuelta se disputará el próximo domingo 14 de diciembre, y podrá seguirse a través de Azteca 7, las plataformas digitales y aplicación de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Toluca vs Tigres: ¿Cuándo es la Final de Vuelta del Apertura 2025?

El Estadio Universitario o mejor conocido como "El Volcán" esta listo para el inicio de la Gran Final de Ida del Apertura 2025 en punto de las 20:00 horas (hora del centro de México), donde Tigres vs Toluca disputan encuentro de la final de ida del futbol mexicano. El partido lo podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Tigres vs Toluca: ¿Dónde ver EN VIVO la Final de Ida del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

Tigres vuelve a una final bajo la dirección de Guido Pizarro y busca aprovechar su condición de local. El equipo llega después de superar a Cruz Azul en una semifinal cerrada, con actuaciones destacadas de Juan Brunetta y la incorporación de su refuerzo estrella de la temporada Ángel Correa en el ataque junto a André-Pierre Gignac, la escuadra felina considera fundamental obtener una ventaja en este primer duelo.

Toluca, vigente campeón, llega como uno de los equipos más consistentes de la Liga BBVA MX y buscará mantenerse en la historia del futbol mexicano con la posibilidad de obtener el bicampeonato. La escuadra dirigida por Antonio Mohamed avanzó a la final después de eliminar a Monterrey en una semifinal definida por el marcador global y la mejor posición en la tabla. Paulinho, actual campeón de goleo en la fase regular, se mantiene como su principal referente ofensivo (tras la lesión de Alexis Vega) y una pieza determinante en el funcionamiento del equipo.

Aunque ambos son equipos muy ganadores en la última década, Toluca y Tigres nunca se habían enfrentado en una final de Liga MX en torneos cortos. Es el primer capítulo de esta rivalidad por un título.