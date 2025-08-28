La Hormiga González: el delantero que quiere cargar con los goles del Rebaño

Armando “La Hormiga” González está levantando la mano en Chivas: goles, actitud y hambre de protagonismo. Analizamos su perfil, sus estadísticas, su impacto en el Apertura 2025 y si puede convertirse en el nuevo referente ofensivo del Rebaño. ¿Es el heredero de Chicharito y Pulido? ¿Puede cargar con los goles de Chivas en plena reconstrucción?