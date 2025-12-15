La increíble marca que logró Alexis Vega en la final del Apertura 2025

En una de las noches más dramáticas que se recuerdan en una final del futbol mexicano, Alexis Vega escribió su nombre con letras doradas en la historia del Toluca. El delantero, quien no había disputado un solo minuto en toda la liguilla, ingresó en el segundo tiempo de la vuelta y con una frialdad, anotó el penal decisivo que le dio al equipo escarlata su décimo segundo título y el bicampeonato ante Tigres.

Su espectacular gesta es el capítulo final de un año absolutamente extenuante y productivo. El disparo desde los once pasos fue su partido número 57 en el 2025, una cifra que lo consolida como el futbolista mexicano con más actuaciones en el año, sumando su actividad con el Toluca y la Selección Azteca.

Alexis Vega es el mexicano con más partido en el 2025

Los números detrás de esta maratónica temporada son espectaculares, con 18 goles y 22 asistencias, sumando 40 participaciones directas en anotaciones. Esto significa que, en promedio, Vega jugó un partido cada seis días a lo largo de todo el año, un ritmo demoledor que culminó con el momento más importante de su carrera.

De la sombra a la luz absoluta. Su entrada en la final fue un movimiento arriesgado del estratega Antonio Mohamed que encontró su recompensa máxima. Mientras el Toluca celebra su segundo título consecutivo, Vega se corona no solo como el héroe de la noche, sino como el jugador que personificó la resistencia y la efectividad en un año inolvidable para su exitosa trayectoria.

