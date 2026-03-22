La INSÓLITA opinión de Gabriel Milito tras jugar con puros mexicanos: ''Es una...’'

Las Chivas del Guadalajara y Gabriel Milito viven una luna de miel en el Torneo Clausura 2026, el director técnico argentino tiene al 'Rebaño Sagrado' en lo más alto de la clasificación general con 30 unidades; producto de 10 triunfos y solo dos derrotas. A pesar de que es el único club del balompié nacional que no puede contar con futbolistas extranjeros, para el ex estratega del Atlético Mineiro no es un impedimento.

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En conferencia post partido, Milito dejó una frase que levantó suspiros en todos sus seguidores: "Para mí no hay ningún problema, tampoco es una desventaja. Para mí es una gran bendición poder contar solo con jugadores mexicanos. Creo mucho en ellos, por eso acepté el desafío de dirigir este equipo", mencionó el sudamericano.

Liguilla asegurada

A falta de cinco jornadas por disputarse, el club tapatío estará en la fase final del futbol mexicano y buscará seguir con el buen nivel incluso sin sus pilares (convocados para Selección Mexicana): "Estoy muy convencido de que podemos sostener este nivel e incluso mejorarlo. No lo veo como un problema, realmente lo veo como una gran bendición. Me adhiero a la política del club, me gusta, y por eso estoy acá, totalmente convencido de lo que son capaces de hacer estos chicos.", acotó.

Tras la Fecha FIFA de la próxima semana, las Chivas del Guadalajara recibirán el domingo 5 de abril a las 8:00 pm a los Pumas de la UNAM en partido entre dos grandes del futbol mexicano. Por si fuera poco, ambos clubes le ganaron al América en sus respectivos clásicos y también están en puestos de liguilla, primero y cuarto respectivamente.