De ser rechazado a goleador mundial: La historia que pocos conocían de la ‘Hormiga’ González

Armando ‘Hormiga’ González sigue dando de qué hablar en la Liga BBVA MX y, tras su anotación en la victoria de Chivas sobre Rayados de Monterrey, alcanzó los 10 goles en el Clausura 2026. Si bien es cierto que hoy se ha consolidado como uno de los delanteros mexicanos más letales del mundo, su camino para llegar a la Primera División no fue para nada sencillo.

El futbolista de 22 años aseguró haber sido rechazado en dos ocasiones durante su etapa formativa debido a temas físicos, una historia que contrasta con su presente, donde pelea por ser el campeón de goleo por segunda vez consecutiva tras haber obtenido el premio en el Apertura 2025.

El duro inicio de Hormiga González como futbolista profesional

Armando González pudo compartir que, durante su infancia, no logró integrarse a las fuerzas básicas del Guadalajara a pesar de haber destacado con goles. Según el propio delantero, en ambas ocasiones fue rechazado por su altura.

“Me rechazaron, me dijeron que estaba muy chaparrito, que no podía ser delantero con esa estatura y ese peso. Me fui muy triste porque había metido muchos goles”, fue lo que expresó Hormiga en una entrevista con Fernando Quirarte.

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González no se rindió y reveló que, un año después, volvió a probar suerte. No obstante, la respuesta volvió a ser negativa: “Luego a los 13 años… me volvieron a invitar a hacer la prueba… y me dijeron lo mismo”.

Luego de varios intentos sin tener éxito, Hormiga pudo ser arropado en la Tercera División con Real Aguascalientes. Unos años más tarde, finalmente se integró a Chivas en la categoría Sub-15, donde comenzó con su proceso de formación. Su debut con el primer equipo se dio el 13 de enero de 2024 ante Santos Laguna.

Hormiga González|Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

Uno de los mejores goleadores en todo el mundo

El presente de Hormiga González no podría ser mejor. Con su reciente anotación ante Rayados en la Jornada 12 del Clausura 2026, alcanzó los 22 goles en toda la temporada convirtiéndose en el máximo artillero Sub-23 a nivel mundial. El mexicano supera a la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien se ubica en segunda posición con 21 goles durante el curso 2025-26.

A prácticamente 80 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, es casi un hecho que el goleador de Chivas estará en la convocatoria final de la Selección Mexicana.