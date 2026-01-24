La joya española que estaría cerca de llegar al Barcelona

El FC Barcelona comienza a moverse y no pierde el tiempo en el mercado invernal en busca de jóvenes promesas. Aunque prepara la salida de Dro Fernández, surgido en La Masía, ya estaría inmerso en la negociación de un posible reemplazo, se trata del mediocampista de 18 años, Sergio Martínez, quien actualmente milita en el Racing de Santander en la Segunda División de España.

De acuerdo con reportes internacionales, el conjunto azulgrana sigue de cerca la situación del futbolista, quien recién renovó su contrato en noviembre y cuenta con una cláusula de recisión de alrededor 4 millones de euros. Sin embargo, el Barca no estaría solo en la puja, ya que el Villarreal también ha mostrado un interés firme por el talentoso futbolista.

Te puede interesar: ¿Se va? Ousmane Dembélé podría dejar al PSG después de ganar el Balón de Oro

Lamine doing Lamine things. pic.twitter.com/oFemnoMKdG — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 23, 2026

Barcelona en busca de una joya española

La estrategia de ambos clubes sería similar, una cesión con opción de compra, permitiendo que el jugador continúe su desarrollo en el filial antes de dar el salto definitivo. El cuadro culé conoce bien el terreno, pues años atrás fichó a Pablo Torre del mismo Racing, aunque aquella operación no terminó de cuajar en el primer equipo.

Martínez vive un gran momento con el Racing quien se mantiene en la cima por el ascenso a primera, ha participado en 10 encuentros esta temporada con una asistencia, también está en el radar de equipos europeos como el Hoffenheim, el Salzburgo y el Brujas. Para el Barcelona, captar su talento sería dar continuidad a una política de cantera que busca asegurar el futuro sin descuidar el presente.

Te puede interesar:

