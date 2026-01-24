El Manchester City de Pep Guardiola busca a una de las estrellas del Chelsea

El nombre de Cole Palmer ha regresado al radar del Manchester City como uno de los posibles protagonistas del próximo mercado de fichajes. El futbolista inglés, actualmente figura del Chelsea FC, es un viejo conocido del conjunto dirigido por Pep Guardiola, ya que se formó en la academia “citizen” y debutó profesionalmente con el primer equipo antes de su salida en 2023.

De acuerdo con distintos medios británicos y portales especializados en transferencias, el Manchester City estaría siguiendo de cerca la evolución de Palmer y no descartaría un intento ambicioso para repatriarlo. Algunos reportes incluso han mencionado cifras que podrían romper récords dentro del fútbol inglés, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de una oferta formal por parte del club de Manchester.

Sin embargo, desde el entorno del Chelsea se ha intentado bajar el tono a las especulaciones. En declaraciones recogidas por medios internacionales, el cuerpo técnico del club ha asegurado que Palmer se encuentra cómodo y satisfecho en Stamford Bridge, lo que refuerza la postura del Chelsea de no considerar su salida como una prioridad. El club, además, lo considera parte fundamental de su proyecto deportivo a largo plazo.

"Es una parte fundamental de nuestros planes a largo plazo. Es un jugador excepcional. Todos los jugadores pasan por momentos difíciles en sus carreras por lesiones. No creo que eso afecta a sus cualidades. He mantenido numerosas conversaciones con Cole y parece muy contento de estar aquí", mencionó Liam Rosenior.

El interés tendría su explicación en la necesidad del City de renovar y reforzar su creatividad ofensiva a medio plazo. Palmer encaja en ese perfil por su versatilidad, capacidad para jugar entre líneas y protagonismo en el último tercio del campo. Desde su llegada al Chelsea, el mediocampista ofensivo se ha consolidado como una de las piezas clave del equipo londinense, destacando tanto por su producción goleadora como por su influencia en el juego.