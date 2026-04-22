La Juventud en el Deporte brilla por excelencia en nuestro país, y Hertz México, lo demuestra una vez más.

El pasado 12 de abril, más de 160 jóvenes promesa del balompié, vivieron la experiencia “Desafío de Campeones” en la casa de la Selección Nacional.

Cada joven demostró su talento y pasión en la cancha, destacando como equipo ganador en la rama femenil “Fuerza Goleadora” y el equipo “Tribu Balón” en la división varonil.

Hertz México, Arrendadora Oficial de la Selección Mexicana reafirma su compromiso con el desarrollo del talento joven, impulsando espacios que fomenten el crecimiento deportivo en nuestro país.

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