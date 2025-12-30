Esta es la lista de videojuegos que Epic Games ofrece de manera gratuita

Con la firme intención de que las personas queden cautivadas con sus títulos y ofrecer también horas de diversión a sus fieles seguidores, Epic Games anunció desde principios de diciembre que ofrecerá algunos juegos para disfrutar de manera completamente gratuita. Estos son los títulos desbloqueados y la fecha en la que terminarán las sorpresas ofrecidas por esta empresa de entretenimiento.

¿Cuáles son los títulos que dejó gratis Epic Games?

Alineándose con las fiestas decembrinas y las ofertas que llegan en estas fechas, desde el pasado 11 de diciembre se anunciaron descuentos, promociones y regalos en el abanico de oportunidades de esta empresa de entretenimiento. Por ello, este es el listado de los juegos disponibles en estos momentos, según los propios usuarios.

Operation Safe Place Tower Defense

Rage Quit

Whole Armor

Spider Tanks: Cores of Chaos

World Without

We Were Here Together

We Were Here

Xociety

Shadows of Satoshi - Combat Showcase

Cardinal Fall

Disco Elysium - The Final Cut

Para poder disfrutar de estos títulos, lo único que se debe hacer es crear una cuenta de Epic Games, la cual permitirá llegar a estos juegos que estarán disponibles para los distintos dispositivos. Por ello, es importante recalcar que todos los días hay noticias con estos y otros videojuegos, por lo que se debe estar al pendiente de las novedades.

¿Cuándo se acaban las sorpresas y promociones de Epic Games?

Dado que esto empezó desde el 11 de diciembre, se indica que las sorpresas se terminarán en breve. Algunos indican que hasta el 31 de diciembre la gente podría disfrutar de estos títulos, sin embargo otros afirman que Epic Games podría extender esto hasta la primera semana de enero. Sin embargo, es necesario estar atentos a los anuncios de los próximos días.

Y es que aunque los videojuegos mencionados son gratis, otros títulos tienen algunas novedades que también vale la pena analizar con detenimiento.