La maldición de los Buffalo Bills: Cómo un equipo perdió cuatro Super Bowls consecutivos

Ningún equipo encarna mejor este contraste que los Buffalo Bills de principios de la década de 1990. La franquicia del estado de Nueva York protagonizó una gesta irrepetible al clasificar a cuatro ediciones consecutivas del Super Bowl entre 1991 y 1994.

A pesar de dominar con puño de hierro la Conferencia Americana gracias a una revolucionaria ofensiva, la gloria suprema les fue esquiva en cada una de sus apariciones. Esta racha adversa transformó una era dorada en una de las mayores tragedias deportivas de todos los tiempos.

Buffalo Bills: del drama del “Wide Right” ante los Giants a las palizas frente a la NFC East

El inicio de esta amarga saga ocurrió en el Super Bowl XXV (1991) frente a los New York Giants. En un choque táctico de altísima tensión, el pateador Scott Norwood falló un gol de campo de 47 yardas en los últimos segundos, dejando el marcador 20-19 a favor de los neoyorquinos. Aquel icónico disparo desviado a la derecha marcó el comienzo de una pesadilla psicológica para el plantel conducido por Marv Levy.

Al año siguiente, en el Super Bowl XXVI (1992), los Washington Redskins maniataron por completo el ataque de Buffalo para imponerse con un categórico 37-24. La vertiginosa ofensiva liderada por el mariscal de campo Jim Kelly y el corredor Thurman Thomas volvió a colapsar en el escenario más importante del año, confirmando que la Conferencia Nacional mantenía una hegemonía física insuperable sobre la AFC.

Buffalo Bills: la dinastía de Dallas que sentenció el trágico destino en Canton

Las dos últimas oportunidades de redención chocaron de frente contra una de las grandes dinastías de la era moderna: los Dallas Cowboys de Troy Aikman y Emmitt Smith. En el Super Bowl XXVII (1993), Buffalo sufrió una humillante paliza de 52-17 en el Rose Bowl tras cometer nueve entregas de balón. Una temporada más tarde, en el Super Bowl XXVIII (1994), los Cowboys volvieron a remontar la pizarra para sellar un claro 30-13.

Cuatro finales jugadas, cuatro derrotas seguidas y una marca imborrable en la cultura popular del fútbol americano. Aunque el paso del tiempo le ha otorgado un inmenso valor al mérito de ganar cuatro campeonatos de conferencia al hilo, la etiqueta de la “maldición” persigue a los Bills hasta nuestros días. Aquella escuadra inolvidable demostró que la frontera entre el éxito absoluto y la frustración eterna es sumamente delgada.