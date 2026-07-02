La MILLONARIA cifra que pagará Aston Villa a Pumas por Pedro Vite

Pedro Vite podría no regresar al futbol mexicano después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El aún mediocampista de los Pumas de la UNAM ha despertado suspiros tras sus actuaciones en la justa veraniega y se habla de un posible fichaje por parte del Aston Villa de Inglaterra. El ex jugador del Vancouver Whitecaps estaría en el radar del cuadro londinense y su traspaso casi llegaría a los 200 millones de pesos.

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Según información de El Telégrafo de Ecuador, Aston Villa estaría dispuesto a desembolsar 7.5 millones de libras esterlinas por hacerse de los servicios del volante sudamericano. A tipo de cambio hoy miércoles 1 de julio, serían 174 millones de pesos que caerían en las arcas de Universidad Nacional. Cabe recordar que, los Pumas de la UNAM ficharon a Vite en julio del año pasado por 3,80 (casi 80 millones de pesos) millones de dólares según información del portal Transfermarkt, por lo que estaría ganando más del doble si se concreta la operación.

Finalmente, se espera que Vite regrese a los entrenamientos de los Pumas tras sus días de descanso después de la eliminación de Ecuador a manos de la Selección Mexicana en los 16avos de final del Mundial 2026 y ahí, ver si hay ofertas para aceptarlas o descartarlas.

16avos de final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

Canadá 1-0 Sudáfrica

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra 2-1 Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

Jueves 2 de julio

Suiza vs Argelia

Portugal vs Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

