Martín Bravo regresa a Pumas como Director Técnico para Apertura 2026

''Uno siempre vuelve a dónde fue feliz'' y parece que Martín Bravo tomó muy enserio dicha frase. El ex ariete del Club Universidad Nacional volverá al Pedregal, pero ahora, lo hará como director técnico. El argentino dejó el banquillo de las inferiores del Puebla y probará suerte tomando las riendas de la sub-21 del conjunto de la capital mexicana.

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Según información de la página Análisis Puma, la famosa 'Rata' será el nuevo director técnico de la sub-21 del Club Universidad Nacional para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El ahora estratega argentino llega con amplia experiencia en los banquillos juveniles tras poco más de 53 partidos dirigidos en la sub-23 de la Franja del Puebla.

Segunda etapa en Universidad Nacional

Bravo llegó al fútbol mexicano de la mano de los Pumas de la UNAM en el 2008 procedente de Colón de Santa Fe de Argentina y rápidamente se convirtió en un estandarte del cuadro del Pedregal. El ariete fue dos veces campeón con los 'felinos' (2009 y 2011) y en 2014 fichó con el Club León.

Fue hasta 2023 cuando Bravo se retiró del futbol profesional con la camiseta de los Coyotes de Tlaxcala en la Liga de Expansión y poco más de 12 años después volverá a defnder los colores del equipo que tiene su corazón en el futbol mexicano.