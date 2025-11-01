¡INSÓLITO! La razón por la cual Kevin Mier festejó con casco y chaleco en el Puebla vs Cruz Azul (VIDEO)

Tras la contundente victoria de Cruz Azul 3-0 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc en la Jornada 16 del Apertura 2025, el arquero Kevin Mier fue protagonista no solo por su actuación en el arco, sino por un gesto lleno de simbolismo.

El portero colombiano celebró el triunfo con un emotivo homenaje a los trabajadores de la cementera, vistiendo un chaleco verde y un casco de construcción, en alusión directa a la identidad cooperativista que ha acompañado a La Máquina a lo largo de su historia.

El festejo de Mier después del primer gol, fue más que una simple celebración, representó la unión entre el equipo de futbol y la base laboral que dio origen al club hace más de nueve décadas. Un día antes del partido, jugadores y cuerpo técnico visitaron la planta industrial de Cemento Cruz Azul en Puebla, donde convivieron con los trabajadores y recordaron los valores de esfuerzo, trabajo en equipo y compromiso que caracterizan a la institución.

Identidad Cementara

El director deportivo Iván Alonso y la directiva del club aplaudieron la iniciativa del guardameta, destacando la importancia de mantener el vínculo entre la cooperativa y el conjunto deportivo. “Recibimos en nuestra planta de Cemento Cruz Azul Puebla a quienes defienden nuestros colores en la cancha. Este tipo de encuentros nos recuerdan que somos la familia que elegimos" mencionó el club a través de redes sociales.

Este homenaje llega en un momento clave del torneo, con el triunfo sobre Puebla, La Máquina es líder del Apertura 2025 con 35 puntos, a falta de media jornada, pero consolidándose como uno de los principales favoritos al título.

¿Contra quién cierra la fase regular del Apertura 2025 Cruz Azul?

El equipo cementero cerrará la fase regular enfrentando a los Pumas de la UNAM en el mismo Estadio Cuauhtémoc, el próximo sábado a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en busca de llegar a la Liguilla con paso firme y el orgullo cooperativista más vivo que nunca.